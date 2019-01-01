برشلونة مهدد بعقوبات ضخمة بسبب جريزمان

التفاوض المبكر لبرشلونة مع جريزمان يهدد النادي الكتالوني بعقوبات قاسية من الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة كان قد بدأ مفاوضاته مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في شهر نوفمبر الماضي من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير" والتي أكدت أن النادي استأنف المفاوضات قبل حتى انتصاف الموسم وقبل مرور أربعة أشهر على رفض جريزمان لأول مرة.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة كان قد وصل لاتفاق مع جريزمان في شهر مارس الماضي، أي بعد بداية المفاوضات بأربعة أشهر.

هكذا انهار موسم برشلونة شيئًا فشيئًا.. 😅 pic.twitter.com/y7cipBokfn — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وجاء هذا الاتفاق قبل انقضاء الموسم في إسبانيا وفي ظل احتدام المنافسة بين النادي الكتالوني وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري.

وتنص قواعد الاتحاد الدولي الخاصة بالانتقالات ألا يتفاوض النادي مع أي لاعب مرتبط بتعاقد مع فريق آخر قبل أن يقترب ذلك التعاقد من الانتهاء، تحديدًا قبل ستة أشهر فقط من انتهاء ذلك العقد.

وكان جريزمان كان قد أعلن في بيان قبل أيام أنه سيرحل عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي لكنه لم يعلن انضمامه لبرشلونة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت تعقد صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة بعد رفض غرفة ملابس النادي الكتالوني للصفقة.