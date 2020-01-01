مخاوف في الأرجنتين بسبب كاحل ميسي

محاولات لتجهيز اللاعب لمواجهة باراجواي

حالة من الحذر في معسكر المنتخب الأرجنتيني، بسبب الحالة البدنية لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، قبل خوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميسي لم يبدأ كأساسي في مواجهة برشلونة مع ريال بيتيس بالدوري الإسباني السبت الماضي، وسط تضارب في الأنباء حول السبب الحقيقي لمشاركته كبديل.

برشلونة أكد أن القرار كان فنيًا من المدرب رونالد كومان، ولكن هناك تأكيدات حول شعور اللاعب بعدم ارتياح في كاحله.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، يحاول التعامل بحذر مع إصابة اللاعب قبل الاعتماد عليه في تصفيات المونديال.

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صاحب الـ33 سنة شارك بشكل طبيعي في تدريبات منتخب بلاده، مع عدم وجود مؤشرات حول معاناته من إصابته تمنعه من المشاركة، ولكن هناك متابعة مكثفة لحالته.

وعلى جانب آخر ظهرت نتائج فحوصات فيروس كورونا للأرجنتين، حيث جاءت جميع العينات سلبية بعدم وجود إصابات.

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يذكر أن منتخب الأرجنتين يلعب ضد باراجواي يوم الجمعة القادم، قبل التوجه إلى بيرو يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري لخوض الجولة الرابعة من التصفيات.