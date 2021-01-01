مكتوميناي: ميسي اتهمني بضربه بالكوع في دوري الأبطال

النجم الاسكتلندي كاد أن يدفع ثمن ما فعله سمولينج

كشف سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتهمه بضربه خلال مواجهة برشلونة مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا.

ميسي تعرض للضربة بالكوع في وجهه، بمواجهة إياب دور الثمانية لدوري الأبطال عام 2019، عن طريق كريس سمولينج لاعب مانشستر الذي يلعب حاليًا مع روما.

مكتوميناي أكد أن ميسي اعتقد في البداية أن الضربة جاءت منه، حيث اضطر اللاعب للجوء إلى زميله سيرخيو روميرو لطلب قميص النجم الأرجنتيني.

وقال نجم الشياطين الحمر لشبكة "ESPN":"بالنسبة لي ميسي هو أفضل لاعب في العالم وهناك واقعة طريفة حدثت حصلت خلالها على قميصه".

وأضاف:"عندما لعبنا أمام برشلونة في 2019 سمولينج قام بضرب ميسي بالكوع في أنفه وظهر في حالة نزيف، ووقتها اعتقد أنني صاحب الضربة".

وتابع:"طلبت من سيرخيو روميرو أن يذهب له ويطلب منه قميصه حتى أحصل عليه، ولكن عاد ليؤكد لي أن ميسي يظن أنني الشخص الذي ضربته خلال المباراة".

اقرأ أيضًا .. غضب رونالدو وصيام هالاند .. عندما لا يعرف الملل طريق التوقف الدولي

واستكمل:"قلت له لا لا، أخبره أنه ليس أنا، وتأكد من الحصول على قميصه لأنني أريد أن أضعه في غرفة نومي".

يذكر أن برشلونة كان قد نجح في الفوز بالذهاب 1/0 على ملعب مانشستر أولد ترافورد، قبل الفوز مرة أخرى في الإياب بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى نصف النهائي للعب ضد ليفربول.