جوارديولا: العمل في مانشستر سيتي أفضل من برشلونة

بيب يتحدث عن تجاربه التدريبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على راحته في إنجلترا، مؤكداً أن العمل هناك أفضل من التواجد في وطنه ببرشلونة.

المدرب الكتالوني قاد الفريق الإنجليزي الموسم الماضي لتحقيق الثلاثية المحلية بالفوز بالبريميرليج، كأس الاتحاد، وكأس كاراباو.

وقال جوارديولا مع صحيفة "دياريو آرا": "يعجبني في مشواري أنني أثبت خطأ كل من قال إنني لن أتمكن من لعب نفس الأسلوب في ألمانيا وإنجلترا".

وأكمل: "جعلت لاعبين قصار القامة مثل أجويرو وسيلفا وبرناردو وستيرلنج يحققون الأمر، أملك دائماً نفس الأفكار منذ تدريبي الفريق الثالث في برشلونة".

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وأضاف بيب: "أملك هنا كل ما أحتاج، في وطني المشاعر أقوى والمؤتمرات الصحفية أصعب، أما هنا فهنا تكسيكي الذي لعب دوراً كبيراً في مشواري ووثق بي، وكذلك فيران".

واستمر: "عندما أفوز أنا جيد، عندما أخسر أنا سيء، هنا هناك أربعة أشخاص يتحكمون في الأمور، وليس 18 عضو إدارة، لن أعود إلى برشلونة أو ألمانيا وأترك مثل تلك المنشآت الرائعة هنا".

وأردف مدرب برشلونة السابق: "أجدد عقدي هنا لأننا فريق صغير ونملك كل شيء يشجعني على الاستمرار في عملي".

ميسي ✔️

فيدال ✔️

كوتينيو ✔️

سواريز ❌



نجوم @fcbarcelona_ara صعدوا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا ماعدا سواريز.🙄 pic.twitter.com/jO4hPxQTKY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

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وعلق جوارديولا على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة: "نيمار لاعب رائع، ولكن لا أعرف بخصوص عودته، لا أعرف إذا كان سيكون نفس اللاعب أم لا، هو يشبه ميسي في المهارات، خصوصاً وقت فترة إنريكي".

وأكد نائب رئيس برشلونة في تصريحات مؤخراً رغبة نيمار بالعودة إلى الفريق، ولكن شدد على صعوبة حدوث الصفقة.