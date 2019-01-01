لينيكر: ميسي يتفوق على مارادونا بمراحل

يرى أن نجم برشلونة أكثر إبهاراً من مواطنه أسطورة نابولي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد جاري لينيكر نجم برشلونة ومنتخب إنجلترا السابق، أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتفوق على مواطنه دييجو أرماندو مارادونا بمراحل.

المقارنات مستمرة بين ميسي ومارادونا، حول من اللاعب الأفضل في تاريخ الأرجنتين وربما بكرة القدم عموماً.

لينيكر يميل بشكل أكبر نحو ميسي، رغم فوز مارادونا بلقب كأس العالم 1986، البطولة التي فشل الأول في الفوز بها.

وقال الإنجليزي في صريحات صحفية:"لم أتخيل رؤية أي لاعب أفضل من مارادونا في حياتي، موهبة لا تصدق في تلك الفترة".

وأضاف:"وعلى الجانب الآخر شاهدنا ميسي، يقوم بكل ما يفعله مارادونا وأكثر من ذلك أيضاً".

وتابع:"معدله التهديفي بحوالي هدف كل مباراة، يراوغ أفضل من أي لاعب آخر وكذلك مميز في التمرير".

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واستكمل:"دييجو كان يمتلك نفس المميزات، ولكن ميسي أتقنها 15 سنة متواصلة على نفس المستوى، أحب رونالدو أيضاً ولكن ليو يبهرني أكثر من الجميع".

يذكر أن ميسي عاد مؤخراً من الإصابة التي لحقت به هذا الموسم، حيث شارك أمام بوروسيا دورتموند بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.