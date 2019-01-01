برشلونة وليفربول لا يعرفان الخسارة مع شاكير

تعرف على تاريخ حكم مباراة ليفربول وبرشلونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قيادة الحكم التركي كونيت شاكير لمباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر ذهابًا بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو" ليقترب أكثر من النهائي.

ويمتلك الحكم تاريخًا كبيرًا في قيادة المباريات الكبرى، إذ سبق وأدار عدد من النهائيات أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2014/2015 والذي انتصر فيه برشلونة على يوفنتوس ونهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وكورينثيانز البرازيلي والذي خسره البلوز بهدف نظيف.

ولم يقدم سوى مباراتين فقط لفريق ليفربول وكلاهما على ملعب "أنفيلد" الأولى الفوز على بروسيا دورتموند في إياب ربع النهائي في الدوري الأوروبي بنتيجة 4-3 والثانية الانتصار على باريس سان جيرمان في دور المجموعات بنتيجة 3-2 في الموسم الحالي.

واحتسب للريدز ركلة جزاء ومنحهم بطاقة صفراء واحدة بينما للخصوم 4 إنذارات.

أما مع برشلونة، فقد حكّم لهم 8 مباريات، حقق برشلونة الفوز في 4 منها وتعادل في 4 ولم يخسر مطلقًا، كما أعطى لاعبوا البلوجرانا 16 بطاقة صفراء وطرد واحد واحتسب لهم 4 ضربات جزاء.

لم نحسم الصعود بعد 🙌



🗣️ فالفيردي -رائد الواقعية الكروية- يتحدث بواقعية شديدة عن إمكانية قلب ليفربول للنتيجة في مباراة العودة بدوري الأبطال pic.twitter.com/NkxVu9ZxjP — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

أما بالنسبة لخصوم النادي الكتالوني، فقد حصلوا على 21 بطاقة صفراء وطرد واحد، واحتسب لهم ركلتي جزاء، وكانت آخر مباراة قادها تحكميًا لبرشلونة أمام ليون في ذهاب ثمن النهائي الموسم الحالي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن الحكم التركي تولى عددًا من المباريات في المنطقة العربية آخرها نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والتعاون.