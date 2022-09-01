برشلونة لم يفاوضه .. برناردو يؤكد استمراره مع مانشستر سيتي

اتخذ برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله وسط شائعات ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة.

أنهى البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي كل الجدل المحيط بمستقبله، وسط اهتمام برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدماته، مؤكدًا التزامه الكامل مع بطل الدوري الإنجليزي.

وتحدث برناردو سيلفا عن مستقبله بصورة واضحة بعد فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بستة أهداف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

وأصر سيلفا خلال تصريحاته على أن مستقبله يكمن في ملعب الاتحاد، وأنه لم يتلق أي عروض رسمية للانتقال إلى نادٍ آخر قبل اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ماذا قال سيلفا؟

النجم البرتغالي قال في التصريحات التي تلت المباراة: "سأبقى في مانشستر سيتي".

وأضاف: "لم أتلق أي عروض، وسأبقى في مانشستر، أنا سعيد هنا، وقد تم اتخاذ القرار".

ماذا كان موقف جوارديولا من رحيل برناردو سيلفا؟

رحيل برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي كان موضوعًا مثيرًا للاهتمام طوال فترة الانتقالات الصيفية، مع ارتباطه بأندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.

ورغم ذلك، إلا أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أصر في أكثر من مناسبة على أن برناردو سيلفا يمثل ترسًا حيويًا في منظومة فريقه، ولن يسمح برحيله بسهولة.

ماذا قدم برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي في 2022-23؟

بدأ برناردو سيلفا موسم 2022-23 مع مانشستر سيتي بأفضل طريقة ممكنة، حيث كان فردًا محوريًا في كافة مباريات الفريق حتى الآن.

ولعب برناردو سيلفا ست مباريات حتى الآن مع مانشستر سيتي في موسم 2022-23، وهي مباراة الدرع الخيرية، بالإضافة إلى خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، بإجمالي 397 دقيقة لعب.

وتمكن البرتغالي الدولي من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، وجاءت جميعها في الدوري الإنجليزي.