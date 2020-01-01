لاعب قادش : ميسي وعدني بمنحي قميصه ولم ينظر لي بعد المباراة

كان أحد أبطال فوز فريقه على برشلونة

كشف ألبرتو بيريرا لاعب نادي قادش الإسباني، عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، بالرجوع في وعده خلال مواجهة الفريقين ببطولة الدوري المحلي.

بيريرا كان أحد أبطال فوز قادش على برشلونة السبت الماضي بهدفين مقابل هدف، والذي تسبب في زيادة أوجاع الفريق الكتالوني.

اللاعب أكد أن ميسي وعده بمنحه قميصه، ولكنه رفض حتى النظر إليه بعد نهاية المباراة بخسارة برشلونة.

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وقال اللاعب في تصريحات لإذاعة "كانال سور":"لقد وعدني بذلك في حالة الخسارة أو الفوز، حيث قال لي إنه سيهديني قميصه".

وأضاف:"توجهت إليه بعد المباراة ولكنه لم ينظر لي في البداية، وأخبرني أنه منح قميصه للاعب آخر ولكني لا أعتقد ذلك".

وتابع:"ذهبت إلى بوسكيتس الذي أعطاني قميصه الذي سأضيفه للمجموعة الرائعة التي أمتلكها في منزلي".

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يذكر أن خسارة برشلونة ضد قادش، جعلت الفريق يحتل المركز التاسع بجدول الدوري بـ14 نقطة، بفارق شاسع عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ26 نقطة.