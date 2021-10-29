لابورتا يلمح بقدوم تشافي ويعترف بالتأخر في إقالة كومان

مهمة صعبة للفريق الكتالوني غدًا ضد ديبورتيفو ألافيس

ألمح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إلى إمكانية قدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري للفريق، ليخلف الهولندي رونالد كومان.

برشلونة أعلن رحيل كومان يوم الأربعاء الماضي بعد الخسارة من رايو فاليكانو بهدف دون رد في الدوري، ليأتي بدلًا منه سيرجي بارخوان مدرب الفريق الرديف بصفة مؤقتة.

جوان لابورتا رئيس برشلونة ظهر في مؤتمر صحفي، اليوم، الجمعة، للحديث عن كواليس رحيل كومان وآخر تطورات التعاقد مع مدرب جديد.

وقال لابورتا عن تواجد سيرجي بارخوان كمدرب مؤقت:"لديه خبرة لإنجاز هذه المهمة ويستحق كل الثقة في ظل هذه الظروف المعقدة".

وأضاف:"سيرجي هو رجل برشلونة وكان جزءًا من أفضل الفرق في تاريخ النادي ويفهم فلسفتنا اليوم، تم تغيير كومان لأن النتائج لم تتماشى مع هذه الفلسفة".

وعن رحيل كومان:"أود أن أشير إلى إشارة صغيرة جدًا، نحن ممتنون له كثيرًا لأنه قاد الفريق في لحظة صعبة، كان لاعبًا رائعًا لبرشلونة وسوف نتذكره دائمًا".

وتابع:"العلاقة جيدة جدًا مع كومان، نتواصل معه بكل الاحترام الواجب، لم يكن الوضع مقبولًا، وقد أخبرني أنه تفهم الأمر جزئيًا".

التعاقد مع بديل كومان:"سنحتفظ بالخيارات المتاحة لدينا الآن لعدم رغبتنا في الإضرار بالفريق في الوقت الحالي".

قدوم تشافي:"يمر بمرحلة ممتعة للغاية من مسيرته، تلقيت العديد من التوصيات عنه لأشخاص يعرفونه أكثر في هذا المجال، أتحدث معه كثيرًا ولدي علاقة ودية معه وتحدثنا خلال الأشهر الماضية".

وعن طبيعة المحادثات مع تشافي:"محادثات خاصة بين الأصدقاء، أطلب من سيرجي أن يكون كما هو وأن يكون لديه الطموح وألا يخشى تجربة الحلول الأخرى".

وأوضح:"لقد قلت دائمًا إن تشافي سيدرب برشلونة يومًا ما، هو شخص يعيش من أجل كرة القدم وينتمي إلى النادي، سنرى كيف سيتطور كل شيء".

وعندما سئل عن ما إذا كان يجب إقالة كومان مبكرًا:"ربما نعم، من السهل تحليل الأمر بعد كل ما حدث، ربما كان علي أن أقرر ذلك مبكرًا لكنه أيضًا استحق هامش ثقة".

ومن جانبه تحدث سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لبرشلونة عن منصبه الجديد قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني.

وقال بارخوان:"التحدي كله يقع على عاتق اللاعبين، لقد أظهروا بالفعل قدرتهم على المنافسة، غدًا علينا الفوز بالمباراة لأن المنافسة مفتوحة في الدوري ولا يجب أن نتوقف".

وأضاف:"أنا شخص فائز وعلينا جميعًا تغيير الوضع الحالي، اضطررت للتدخل لصالح الفريق، وسنحاول رؤية ما يجب فعله من أجل الفوز غدًا".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع بجدول الدوري الإسباني بـ15 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.

اقرأ أيضًا ..