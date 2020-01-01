كومان: سعيد برسالة ميسي ورحيل ديمبيلي يعود للإدارة

تصريحات المدرب الهولندي قبل مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعرب رونالد كومان مدرب برشلونة، عن سعادته بالرسالة الأخيرة، التي خرج بها نجم الفريق ليونيل ميسي إلى جماهير النادي.

ميسي سبق أن أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني، قبل التراجع عن هذا القرار، وإعلان استمراره حتى نهاية عقده في يونيو 2021.

اللاعب خرج في تصريحات صحفية، ليعلن اعتذاره عن كل ما حدث الفترة الماضية، وناشد الجميع بالتعاون من أجل مصلحة برشلونة.

المزيد من الفرق

ميسي: أعتذر لجماهير برشلونة ولا أفكر سوى في المستقبل

كومان قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو غداً الخميس:"لا يوجد يوم هادئ أبدًا، ولكن من الجيد دائماً أن يرسل قائد الفريق هذه الرسالة لتحقيق المزيد من الهدوء".

وأما عن مركز المهاجم الأرجنتيني:"نحن دائماً نبحث عن أفضل مركز له، فهو يبحث عن الفوز ويشعر بسعادة كبيرة مع الفريق في الوقت الحالي".

وعن شائعات انتقال عثمان ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد:"ظهر بصورة جيدة جداً طوال الأسابيع الماضية، أخطط للاعتماد عليه معنا، ولكن هذه القرارات دائماً تعود لإدارة النادي واللاعب نفسه".

قرار سيرجينو ديست باللعب للولايات المتحدة وليس هولندا:"أمر جيد لكرة القدم الأمريكية، لأنه يمتلك خبرة رائعة رغم صغر سنه ولعب في دوري أبطال أوروبا".

اللعب خارج الأرض:"نريد نفس الشيء سواء داخل أو خارج ملعبنا، الضغط على المنافس والسيطرة، العام الماضي الأداء كان جيداً داخل أرضنا والعكس في الخارج وهو ما نحاول تحسينه".

مركز برايثوايت:"يخدمني جيداً، لأننا نريد أكثر من لاعب يجيد اللعب في مراكز مختلفة، مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، ونريد المزيد من هذه الصفات".

اللعب ضد سيلتا:"لا نهتم كثيراً بطريقة لعبهم سواء 4/4/2 أو 5/3/2، أهم شيء هو العمل على تطوير نظامنا وفرض أسلوبنا على الخصم".

في غياب ريال مدريد وبرشلونة .. قائمة الأكثر حصولًا على ركلات جزاء مليئة بالمفاجآت

المراكز الأكثر أهمية للتدعيم:"لا أعتقد أن هناك أفضلية لمركز على الآخر، نشعر ببعض الضعف في مركز المهاجم الصريح ولكن لا يمكن تفضيل أي مركز".

مستقبل رافينيا:"أي لاعب يجد حظوظه صعبة في المشاركة، يجب عليه الرحيل، رافينيا خرج على سبيل الإعارة الموسم الماضي ومن الصعب تكرار الأمر هذا الصيف، لامتلاكنا العديد من اللاعبين في خط الوسط".

مستوى جريزمان:"يقدم مستويات جيدة لأنه يلعب في الجبهة اليمنى، ويتمتع بقدر أكبر من الحرية، لذلك يجب علينا مساعدته على اللعب في المركز الأنسب له".

سوق الانتقالات:"أولاً يجب علينا تحليل ما ينقصنا في الفريق، والنظر كذلك للمشاكل الاقتصادية، نحتاج لتقوية أنفسنا في مركز المهاجم الصريح وهذا ما سيفعله النادي، ولو لم يحدث ذلك لن تكون لدي أي شكوى من لاعبي فريقي".

تقنية الفيديو:"الجدل يحدث في جميع البلدان، إنجلترا وهولندا وكل الدول، الأمر معقد للغاية، أؤكد وجود حكم الساحة المساعد في التسلل ولا أتفق كثيراً مع تواجد حكم الفيديو المساعد".

صفقة سيرجينو ديست:"هو حالياً يخضع للفحص الطبي، ويحتاج بعدها لتوقيع العقود، بالنسبة لي أفضل الانتظار حتى إعلان انتقاله بشكل رسمي، ولكنه سيكون لاعباً مفيداً لبرشلونة لامتلاكه الجودة اللازمة وخبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن برشلونة نجح في تحقيق الفوز بالظهور الأول له بالدوري الإسباني على فياريال بنتيجة 4/0، ليدخل مباراة سيلتا وهو بحاجة لمواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على اللقب..