كومان يدافع عن ريال مدريد وملعبه بعد هجوم كلوب

المدرب الهولندي تحدث كذلك عن ليونيل ميسي

أعرب رونالد كومان مدرب برشلونة، عن تفاؤله بحظوظ فريقه، قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الغد بالدوري الإسباني.

برشلونة يحل ضيفًا على ريال، غدًا، السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار الجولة 30 من عمر الليجا.

كومان خرج في المؤتمر الصحفي للمباراة، للحديث عن موقفه من اللقاء، وإمكانية ظهور جيرارد بيكيه، ورأيه في إمكانية رحيل راموس عن ريال.

وقال المدرب الهولندي:"الفريق يتمتع بثقة كبيرة، نلعب أمام ريال الذي تحسن كثيرًا، كل فريق يقاتل من أجل الطموح الأقصى وهو الفوز بالدوري".

وأضاف:"النتيجة لن تحسم الفريق الفائز بالليجا، لأن هناك العديد من المباريات الهامة بعد هذا اللقاء، لكن بكل تأكيد هي مواجهة تحمل أهمية فاصلة في البقاء بالمنافسة".

وأما عن تأثير ليونيل ميسي:"نتمنى أن يصنع الفارق لنا، نحن نريد أفضل ما عنده وكذلك الفريق بشكل عام".

تغيير ماتيو لاهوز حكم الكلاسيكو بسبب الإصابة :"في بعض الأحيان يكون هناك الكثير من الحديث عن الحكام، الشيء الأهم أن يكون الحكم صادق ويصفر على ما يراه ويستفيد من تقنية الفيديو".

رحيل راموس عن ريال مدريد:"أفضل شيء للدوري الإسباني، هو بقاء أفضل اللاعبين حتى نهاية القدرة على اللعب، أتمنى أن يستمر راموس معهم".

وأما عن اختيار ريال لخوض مبارياته في فالديبيباس بعد هجوم يورجن كلوب على هذه الفكرة:"إنه لتشوية سمعة ناد كبير مثل ريال مدريد، اختاروا العمل على ملعبهم وأحسنوا في ذلك".

ظهور بيكيه:"بيكيه وسيرجي روبيرتو لاعبان في غاية الأهمية لنا، الأمر لا يتعلق فقط بالناحية الفنية ولكن البدنية أيضًا، لذلك من المهم تواجدهما غدًا".

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واستكمل:"ظهور بيكيه كأساسي يعتمد على شعور اللاعب من الناحية البدنية والفنية، وبشكل عام سنختار التشكيل الأفضل لخوض المباراة".

غياب راموس وفاران:"هما لاعبان مهمان أيضًا، خاصة راموس قائد الفريق الذي يمنحهم الشخصية اللازمة في مثل هذه المباريات، ولكن نحن أيضًا لعبنا من دون روبيرتو وبيكيه لفترة طويلة".

جدير بالذكر أن أتلتيكو يأتي في المركز الأول بالليجا بـ66 نقطة، مقابل 55 لبرشلونة الثاني، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ63 نقطة.