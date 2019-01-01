كلويفرت: دي ليخت يشعر بالندم على الانضمام ليوفنتوس

المدافع الهولندي لم يُكرر تألقه مع أياكس حتى الآن

يعتقد باتريك كلويفرت مدير أكاديمية نادي برشلونة الإسباني ونجم الفريق السابق، أن ماتياس دي ليخت يشعر بالندم على الانتقال ليوفنتوس.

برشلونة دخل في صراع محتدم مع باريس سان جيرمان ويوفي لضم المدافع الهولندي، قبل أن يحسم النادي الإيطالي السباق لصالحه.

بداية دي ليخت مع فريقه الجديد صاحبها العديد من علامات الاستفهام، لفشله في تكرار مستواه مع أياكس أمستردام.

كلويفرت قال عن مواطنه:"لم أحاول إقناعه بالانضمام لبرشلونة، قلت له بعض الأشياء الإيجابية عن النادي فقط".

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وأضاف:"دي ليخت مدافع عظيم واتخذ قراره في النهاية، ولكن على المستوى الشخصي أعتقد أنه يندم على هذه الخطوة".

وتابع:"إنها الحياة عموماً، يجب عليك اتخاذ القرارات، أحياناً تصيب وأوقات أخرى تخيب والأهم هو التعلم من تلك الأخطاء".

يذكر أن صفقة انتقال دي ليخت ليوفنتوس وصلت إلى 67.8 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يزيد عن قيمة انضمام زميله السابق فرينكي دي يونج لبرشلونة، والذي تألق بشكل لافت مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.