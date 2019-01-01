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برشلونة كاد يضم إيمرسون بسبب صفقة نيمار

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صفقة رحيل سيميدو مقابل نيمار كادت تعيد إيمرسون إلى برشلونة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة كان قريبًا من استعادة لاعبه المعار إيمرسون في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بسبب صفقة نيمار.

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وكان برشلونة مهتمًا بالتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان ولكن الصفقة تعطلت في الأيام الأخيرة بسبب مغالاة النادي الفرنسي.

وكانت أحد الخيارات المتاحة أمام برشلونة للتعاقد مع نيمار هو استبداله براكيتيتش ونيلسون سيميدو بالإضافة إلى مبلغ مالي وإعارة عثمان ديمبيلي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة كان قاب قوسين أو أدنى من استعادة لاعبه المعار إلى ريال بيتيس إيمرسون في حال رحيل نيسلون سيميدو.

وكان برشلونة قد تعاقد مع الظهير النيجيري موسى واجيه، ولكنه على ما يبدو ل يكن ليضع فيه كامل الثقة خلال الموسم الحالي في حال رحيل سيميدو.

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يذكر أن نيلسون سيميدو قد أعلن عن رغبته في البقاء كلاعب في صفوف برشلونة على الرغم من عدم تمسك النادي الكتالوني بخدماته بالشكل المنتظر.

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