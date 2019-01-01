برشلونة قد يتخلى عن كوتينيو أو مالكوم لأجل راشفورد
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Shaun Botterill
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وضع نادي برشلونة الإسباني خطة للتعاقد مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
مصدر مسئول داخل النادي الكتالوني تحدث لشبكة ESPN وأكد صعوبة إتمام الصفقة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ البلوجرانا مستعد للتخلي عن فيليبي كوتينيو أو مالكوم لأجل التعاقد مع راشفورد.
وأوضحت أنّه في حال وافق الشياطين الحمر على ضم مالكوم فإن الصفقة سوف تشمل دفع مبلغ مالي من جانب النادي الكتالوني.
🙌🔴😍🇦🇪— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019
(📸:@Arsenal ) pic.twitter.com/mEfG8xlJMw
الصحيفة أكدت أنّ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع صامويل أومتيتي ولكن النادي الكتالوني لن يقبل التخلي عن اللاعب سوى بعد ضم ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي.
جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس ليرتدي قميص الفريق بداية من الموسم المقبل.