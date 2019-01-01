برشلونة قد يتخلى عن كوتينيو أو مالكوم لأجل راشفورد

تعرف على خطة برشلونة للتعامل مع ضم راشفورد من مانشستر يونايتد

وضع نادي برشلونة الإسباني خطة للتعاقد مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مصدر مسئول داخل النادي الكتالوني تحدث لشبكة ESPN وأكد صعوبة إتمام الصفقة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ البلوجرانا مستعد للتخلي عن فيليبي كوتينيو أو مالكوم لأجل التعاقد مع راشفورد.

وأوضحت أنّه في حال وافق الشياطين الحمر على ضم مالكوم فإن الصفقة سوف تشمل دفع مبلغ مالي من جانب النادي الكتالوني.

الصحيفة أكدت أنّ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع صامويل أومتيتي ولكن النادي الكتالوني لن يقبل التخلي عن اللاعب سوى بعد ضم ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس ليرتدي قميص الفريق بداية من الموسم المقبل.