برشلونة في خطر.. مسؤولو باريس سان جيرمان يجددون تواصلهم مع أياكس بشأن دي يونج

دي يونج في محادثات مع إدارة باريس سان جيرمان مرة أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وأياكس أمستردام من أجل النجم فرانكي دي يونج قد عادت مرة أخرى. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وكان باريس سان جيرمان قد ارتبط بمفاوضات سابقة مع دي يونج، وتحدثت بعض المصادر عن إغلاق الصفقة وانتقال اللاعب إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ولكن بعدها، ظهرت العديد من الأخبار المضادة التي تفيد بأن كل هذه المؤشرات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب لم يعطِ أي كلمة لأي من الأندية التي تتفاوض معه.

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة كان قد اطمأن لذلك، وقرر إعادة التواصل مع إدارة نادي أياكس من أجل الموهبة الصاعدة.

ولكن الصحيفة ذاتها صدمت برشلونة اليوم وأكدت تواجد مسؤولي باريس سان جيرمان في العاصمة الهولندية أمستردام من أجل التواصل مع إدارة أياكس بخصوص دي يونج مرة أخرى.

يذكر أن أندية كريال مدريد ومانشستر سيتي كانت قد ارتبطت في وقت سابق بالتفاوض مع دي يونج، ولكن برشلونة وباريس سان جيرمان بقيا المرشحين الأبرز.