برشلونة في خطر.. جوهرة لاماسيا محط أنظار 5 أندية

تسعى خمسة أندية من كبار أوروبا للحصول على خدمات موهبة برشلونة نيكو جونزالس خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وكان برشلونة قد أعلن مؤخرًا تصعيد نيكو إلى الفريق الأول لبرشلونة وإدارجه في القائمة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، ليصبح تحت تصرف تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا.

ويمتلك النجم الشاب عقد مع برشلونة يستمر حتى 2024 وشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

من هم الـ5 أندية؟

حسبما ورد عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعب وسط برشلونة الشاب نيكو جونزاليس يحظى باهتمام عدة أندية بارزة.

وأضافت الصحيفة، أن 3 من الأندية إنجليزية وأكدت أن من بينها مانشستر سيتي.

هذا بالاضافة إلى نادٍ رابع من الدوري الإيطالي، ونادٍ خامس من من الدوري الألماني، وفقًا للتقرير.

ما هو وضع نيكو في برشلونة؟

قدم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا موسمًا مثيرًا في 2021/22، وأصبح أحد نجوم برشلونة في خط الوسط، وأشارت تقارير أن برشلونة يريد زيادة راتبه بعد المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة الفريق.

وشارك نيكو جونزالس هذا الموسم في 29 مباراة مع الفريق الأول في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.



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