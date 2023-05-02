برشلونة في السعودية؟ خطوة مفاجئة للابورتا للهروب من الدوري الإسباني!

هل يفعلها برشلونة ويلعب بمنطقة الشرق الأوسط؟

يدرس نادي برشلونة الإسباني فرصة الانتقال إلى دوري أجنبي، وسط مخاوف من عقوبات ضخمة بسبب فضيحة نيجريرا الشهيرة.

القضية هزت سمعة النادي الكتالوني على مدار الأسابيع الماضية، وسط اتهامات بدفع مبالغ مالية إلى خوسيه نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية.

ووفقًا لشبكة "OnzeTV3" فإن جوان لابورتا رئيس برشلونة طلب من أعضاء مجلس إدارة النادي دراسة إمكانية ترك الدوري الإسباني واللعب في بطولة محلية مختلفة في دوري آخر.

وتأتي هذه الخطوة تخوفًا من عقوبات رياضية شديدة من الحكومة الإسبانية أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث طلب لابورتا تقريرًا مفصلًا عن الخيارات المتاحة.

يذكر أن بعض التقارير أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من الخيارات المتاحة لبرشلونة بسبب الإمكانيات المالية العالية، بالإضافة للشعبية التي أصبح يتمتع بها الدوري السعودي بعد قدوم كريستيانو رونالدو وخوض مواجهة ودية بين باريس سان جيرمان ونجوم الدوري السعودي في يناير الماضي.