"تسجيل هدفين يسهل الأمور" .. فليك يعلق على تغيير يامال ضد ألافيس

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سجّل لامين يامال هدفين وقاد برشلونة للعودة بقوة بعد هزيمتين متتاليتين، وذلك بفوز كاسح بنتيجة 6-1 على ألافيس في الليغا. وأثنى المدرب هانزي فليك على نجومه في خط الهجوم بعد هذا الرد القوي، كما شرح قرار استبدال موهبته المراهقة في وقت متأخر من المباراة.

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برشلونة يعود إلى سكة الانتصارات

سجّل كل من يامال ورافينيا هدفين ليحقق برشلونة فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-1 على ألافيس في الليجا يوم السبت. كما نجح فيرمين لوبيز وأنتوني جوردون في هز الشباك خلال أداء مسيطر على ملعب كامب نو.

وجاء هذا الفوز الكبير ليقدّم الرد المثالي لفريق هانزي فليك، إذ أتى مباشرة بعد توقف سلسلة انتصاراته اللافتة المكوّنة من 11 مباراة، على إثر هزيمتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد. ونجح ماريانو دياز في تسجيل هدف شرف متأخر للضيوف، لكن برشلونة كان قد حسم اللقاء بالفعل بعد عرض هجومي حاسم.

فليك يشرح قرار استبدال يامال

خاض يامال حملة مرهقة بشكل ملحوظ هذا الموسم، إذ شارك أساسيًا في جميع المباريات الـ18 مع برشلونة وإسبانيا. إلا أن فليك تمكّن أخيرًا من منح الشاب قسطًا قصيرًا من الراحة، حين استبدله في الدقائق العشرين الأخيرة أمام ألافيس بعدما كان الفريق قد حسم المباراة. وأوضح مدرب برشلونة أن التأثير الحاسم للجناح جعل قرار الاستبدال أكثر سلاسة.

وقال فليك بعدما أخرج المهاجم من الملعب للمرة الرابعة فقط هذا الموسم: «عندما تسجّل هدفين، يصبح الخروج من الملعب أسهل. تحدثت معه في استراحة الشوطين. بالنسبة إلينا، من الجيد أن يستعيد ثقته في مواقف الواحد ضد الواحد، وأن يحظى بمزيد من الوقت والدقائق في الشوط الثاني، لكن من المهم أيضًا أن يلعب دقائق أقل».

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نجوم الهجوم يقدّمون الرد المثالي

لم يضيّع أصحاب الأرض أي وقت في فرض سيطرتهم، إذ افتتح رافينيا التسجيل مبكرًا. وسرعان ما ضاعف لوبيز التقدم قبل أن يسجّل رافينيا هدفه السابع عشر هذا الموسم ليرفع النتيجة إلى 3-0.

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ثم أضاف يامال الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، متوّجًا هجمة جماعية رائعة من حدود منطقة الجزاء. وأحرز هدفه الثاني في المباراة بعد الاستراحة بلمسة رقيقة مقوّسة، ألغي في البداية بداعي التسلل.

وأبدى فليك سعادته بالمجهود الجماعي لخط هجومه قائلًا: «بالنسبة إلى لامين كانت مباراة رائعة، لكن كان من الجيد رؤية مستوى الهجوم: فيرمين ورافا. هذا ما أريد رؤيته بعد هاتين الهزيمتين. طريقة رد فعلنا كانت جيدة وبالشكل الصحيح».

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اختبارات ضخمة تنتظر فريق فليك

بعد عودته القوية إلى مستواه في الليجا، على برشلونة الآن أن يعيد تركيزه إلى المنافسة الأوروبية. فمن المقرر أن يحل أستون فيلا ضيفًا على ملعب كامب نو في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وسيستمر الجدول الصعب بعد ذلك بمواجهة قمة ضخمة في نهاية الأسبوع المقبل، حيث سينتقل فريق فليك لمواجهة أتلتيكو مدريد في قمة مرتقبة بشدة في الدوري. وستحدد هاتان المباراتان المهمتان زخم النادي قبل دخوله فترة التوقف الدولي المقبلة.