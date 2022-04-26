برشلونة فتح باب الريمونتادا ونسي إغلاقه.. هل نرى عودة تاريخية في 2022؟

حينما يبدأ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، سيتواجه كل من مانشستر سيتي وريال مدريد من جهة، وليفربول وفياريال من الأخرى، في سعي كل الفرق للوصول إلى المحطة النهائية في باريس.

لن يكون أي من تلك الفرق الأربعة مستعدًا للسير على خطى برشلونة الذي أقصي منذ أسابيع من بطولة الدوري الأوروبي بعد ريمونتادا كبيرة من أينتراخت فرانكفورت الذي تعادل في ألمانيا 1-1، قبل أن يفوز في كامب نو بالذات 3-2.

لكنهم قد يحتاجون السير على طريق برشلونة الكلاسيكي، والذي سن مفهوم الريمونتادا المجنونة، بما حققه من 5 أعوام بعد الخسارة من باريس سان جيرمان 4-0 ذهابًا، والتي حولها في العودة إلى انتصار 6-1، في مباراة كرست مفهوم الريمونتادا في كرة القدم الحديثة.

مباراة لا تنسى

هذه هي المباراة التي دخلها لويس إنريكي بتشكيلة انتحارية يهاجم كل لاعبيها، تقدم في مطلع الشوط الأول بهدف للويس سواريز عززه بهدف عكسي من كورزاوا، قبل أن يبدأ الشوط الثاني بهدف من علامة الجزاء بقدم ليونيل ميسي.

لكن في الوقت الحساس من المباراة، سجل إدينسون كافاني هدفًا أصبح برشلونة بحاجة إلى 3 أهداف للتأهل بعده، وحينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تجلى نيمار في أقوى مبارياته عبر تاريخه ليسجل هدفين ويصنع الثالث في أقل من 8 دقائق وينتهي اللقاء بريمونتادا لا تنسى.

كانت تلك المباراة السبب في رحيل نيمار عن برشلونة، بعد أن اقتنع باريس سان جيرمان بضرورة ضم النجم البرازيلي إلى صفوفه بعدما أذاقهم من فنون الكرة.

الصحف الإسبانية أطلقت مفهوم "الريمونتادا" أو "العودة" على تلك المباراة، ومن يومها وبرشلونة أكثر من يكتوي بنيران تلك الكلمة، بعد أن أقصاه روما بريمونتادا ثم ليفربول بأخرى أكثر جنونًا، ولا يزال يعاني ويلات ما صنع في باريس سان جيرمان بكل البطولات.

50 ريمونتادا

تبرز أيضًا عبر التاريخ مباريات عادت فيها الفرق بدوري أبطال أوروبا من بعيد، مثل مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وميلان في 2003 حينما تغلب الفريق الإسباني على العملاق الإيطالي حامل اللقب آنذاك 4-0 بعد الخسارة في سان سيرو 4-1.

أيضًا لا يمكن نسيان عودة موناكو في النتيجة أمام مانشستر سيتي، حين هزم 5-3 في الاتحاد بعد الفوز في فرنسا 3-1 ليتأهل إلى ربع نهائي نسخة 2016-2017.

بشكل عام، نحن نتحدث عن 50 عودة من هذا النوع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، منها 36 في آخر 25 عامًا، و14 في آخر 5 أعوام، فهل يكون نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 مسرحًا لريمونتادا جديدة لا تنسى؟!.

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