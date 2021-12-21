برشلونة ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

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برشلونة × إشبيلية

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17' أوووه خطيررة لبرشلونة، ركنية، دفاع إشبيلية يشتت الكرة، تسقط وتصل إلى أراوخو الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية أخرى

14' تمريرة طولية رائعة من ألبا بإتجاه فرينكي دي يونج الذي تحرك بدون كرة بشكل رائع، ورأسية من الهولندي ولكن ياسين بونو يمسك بالكرة

11' فرصة مرتدة لبرشلونة، الكرة تصل إلى جوتجلا الذي يقرر التسديد ولكن كرته تمر بعيدة قليلًا عن القائم الأيمن

7' ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة بعد عرقلة ديمبيلي، الفرنسي يلعب الكرة ورأسية من جوتجلا ولكنها تمر بسلام على مرمى إشبيلية

5' بداية حماسية للغاية من جانب الفريقين، كلاهما يحاول ممارسة الضغط العالي على دفاع الآخر

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - رونالدو أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عبد الصمد الزلزولي - فيران جوتجلا - عثمان ديمبيلي

تشكيل إشبيلية:

يبدأ المدرب لوبتيجي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

كريم رقيق - فيرناندو ريجيس - دييجو كارلوس - جوليس كوندي

تومناس ديلاني - إيفان راكيتيتش - جوان جوردان

أليخاندرو جوميز - رافا مير - لوكاس أوكامبوس

في المقابل، يسعى إشبيلية لاستغلال تعثر ريال مدريد أمام قادش، من أجل تقليص الفارق بينه وبين المتصدر، خاصًة وأن الملكي لعب مباراة أكثر من الفريق الأندلسي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المرينجي.

يسعى برشلونة للبناء على الفوز الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الرابع رايو فاييكانو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب رامون سانشيز بيزاخوان.