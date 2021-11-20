برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة × إسبانيول

مباشر لحظة بلحظة

13' أوووووووووووه أخوماش يهدر فرصة هدف محقق! عررضية رائعة من الجهة اليسرى تصل للاعب الواعد الذي هرب من الرقابة وسدد! ولكن الكرة تعلو المرمى

9' انطلاقة من ديباي على الجهة اليسرى، تمريرة إلى نيكو على حدود منطقة الجزاء، اللاعب يسدد ولكن الكرة عاااالية جدًا عن المرمى

' كرة طوولية رائعة، تصل إلى دي يونج الذي يعيدها للخلف قليلًا برأسه إلى ديباي، تسديدة على الطائر من الهوولندي ولكن لوبيز يمسك بالكرة على مرتين

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

قرر تشافي الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

شتيجن

ألبا - بيكيه - جارسيا - مينجويزا

نيكو جونزاليس - بوسكيتس - دي يونج

أخوماش - ديباي - جافي

تشكيل إسبانيول:

قرر فيسنتي مورينو اللعب بالطريقة الآتية:

الخطة 5-4-1

لوبيز

بيردوسا - كابريرا - لوبيز - سيرجي - فيدال

باودو - داردير - هيريرا - إيمباربا

دي توماس

📝 Ja coneixem l’onze de Vicente Moreno per jugar el derbi! ⚪️ 🔵💪



Som-hi, equip! A per totes!#RCDE | #BarçaEspanyol pic.twitter.com/VP1yGsgjGs — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 20, 2021

في المقابل، سيسعى إسبانيول الذي يقدم موسم جيد، ويتساوى فيه في نفس الرصيد من النقاط مع العملاق الكتالوني ولكلاهما 17 نقطة، وسيحاول استغلال هذا التكافؤ لتحقيق فوز تاريخي في الديربي.

يقود تشافي فريقه السابق للمرة الأولى كمدرب للبلاوجرانا، ويا لها من بداية تلك التي ستكون إذا استطاع تحقيق الفوز في الديربي، بعد أن أخفق الفريق في الفوز في أخر أربع جولات، للابتعاد عن المركز التاسع.

أهلًا وسهلًا بكل متصفحي موقع جول في البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة وإسبانيول، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الأسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.