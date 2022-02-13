برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

إسبانيول 2×1 برشلونة

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71' تبديلين لبرشلونة بخروج جافي وألبا ودخول نيكولاس جونزاليس وديمبيلي

68' تسديدة قوووية من راؤول ولكن شتيجن يمسك بالكرة

67' تسديدة من بيدري من على حدود منطقة الجزاء ولكن لوبيز يمسك بالكرة

64' جوووووووووووووووووووووووووووووول راؤول دي توماس يحرز الهدف الثاني لإسبانيول، تمريرة رائعة لراؤول الذي تحرك خلف جارسيا بشكل رائع لينفرد بالمرمى ويسددها بقووة على يمين تير شتيجن

تبديل لبرشلونة بخروج دي يونج ونزول أوباميانج، ليعود جافي إلى نصف الملعب مرة أخرى

55' هدف ملغي لبرشلونة بسبب وجود تسلل

50' ضغط قوي من برشلونة في بداية الشوط الثاني بحثًا عن هدف التقدم من جديد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

43' تسديدة من درادير ولكن الكرة عالية عن المرمى

39' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سيرجي داردير يسجل التعادل لإسبانيول بتسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء على يسار تير شتيجن

37 أووووووووووووووووووه عرررررضية رائعة من ألبا، رأسية من توريس ولكنها تمر بمحاذاة العارضة!

36' أووووووووووووه تسديدة قوووية من تراوري ولكن دييجو لوبيز يتألق ويتصدى للكرة

35' تمريرة رائعة إلى فيران توريس الذي كان بإمكانه أن ينفرد بالمرمى ولكن الدفاع ينقذ الموقف ببراعة

33' أوووووووه مطالبات من لاعبي برشلونة بركلة جزاء بعد أن لمست عرضية ألبا في يد مدافع إسبانيول.. ولكن الحكم يقرر احتساب ضربة ركنية

26' عررررضية من ألبا تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

مدرجات إسبانيول تهتف للأسطورة الراحلة دانيل خاركي

21' سيطرة واستحواذ من برشلونة، ومحاولات من إسبانيول للعب على المرتدات

13' تمريرة طولية رائعة إلى تراوري، أداما يراوغ ويسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر

10' زيادة حدة التدخلات بين لاعبي برشلونة وإسبانيول

5' أوووووه خطيرررررة لإسبانيول، كرة مشتتة من دفاع البارسا تصل إلى دي توماس، وتسديدة ولكنها ضعيفة وتمر بجوار القائم

1' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية لبرشلونة، بيدري يسجل الهدف الأول للضيوف، عررضية رائعة من ألبا يسددها بيدري، ترتطم بالعارضة وتسكن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

جافي - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل إسبانيول:

يبدأ المدرب فيسينتي مورينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

دييجو لوبيز

أدريا بيدروسا - لياندرو كابريرا - سيرجي جوميز - أليكس فيدال

دي فيلهينا - كيدي باري - يانخيل هيريرا - سيرجي داردير

خافي بوادو - راؤول دي توماس

📝 Aquest és l’onze que presenta Vicente Moreno per jugar el derbi, davant el @FCBarcelona ⚪️ 🔵💪



¡Mágico, demuéstralo!#RCDE | #EspanyolBarça pic.twitter.com/WjeBd7TlhQ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 13, 2022

في المقابل، يحتل إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة ويرغب الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الغائب عن الفريق الكتالوني منذ أربع جولات.

يسعى برشلونة لتحقيق فوز معنوي في الديربي والبناء على الانتصار الرائع الذي حققه الجولة الماضية على أتلتيكو مدريد برباعية، من أجل أن يستعيد المركز الرابع بعد الفوز المثير للروخيبلانكوس يوم أمس على خيتافي بنتيجة 4/3.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب كورنيلا البرات.