برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 2x4 أتلتيكو مدريد

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58' جووووووول لويس سواريز يسجل الهدف الثاني بعد ركنية لعبت على رأس كوريا الذي مررها برأسه إلى المهاجم ليضع الثاني

54' سيطرة كتالونية لكن دون خطورة

49' جووووووووووووول داني ألفيش يضيف الرابع للبلوجرانا بعد عرضية من جافي عبرت لتصل إلى إلى الظهير الأيمن ويضعها في الشباك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية مقابل هدف

43' جووووووول الثالث لبرشلونة بعد عرضية لعبها بيكيه في القائم لترتد إلى توريس الذي فشل في الترويض ووصلت إلى أراخو ليضع الثالث

40' مرتدة سريعة من أتلتيكو وكرة طولية وصلت إلى جواو لكن الأخير كان في موضع تسلل

36' أتلتيكو كان قريبًا من معادلة النتيجة بعد عرضية من ليمار على رأس سافيتش لكن مرت بجوار القائم

34' برشلونة من جديد يحاول وتمريرة أخطأ فيها سافيتش لتصل إلى فيران توريس لكن سدد أعلى العارضة

29' أووووووه خطأ لا يغتفر من أوبلاك وضغط قوي من بيدري وصلت إلى أداما الذي حاول أن يسدد في المرمى لكن مرت بعيدة لتخرج

26' أووووووووه مرتدة سريعة من برشلونة وصلت إلى البا الذي لعبها عرضية أرضية إلى بيدري لكن الأخير يسدد في السماء.

23' أوووووه أتلتيكو كاد أن يعادل النتيجة بعد كرة طولية وصلت إلى جواو منفردًا ليسددها مباشرة لكن سهلة في يد الحارس.

21' جووووووووووووول جافي يقلب الطاولة وبعد عرضية من أداما على رأس الشاب الصغير يضعها في المرمى

20' أتلتيكو يشن هجماته على برشلونة بعد كرة وصلت إلى فيليكس على الرواق الأيسر الذي سدد بيمناه لتمر بجوار القائم

15' برشلونة يسيطر على اللقاء ويحاول إضافة هدف التقدم لكن دون خطورة

10' جوووووووووووول يا لها من قذيفة يا ألبا، عرضية من ألفيش وصلت للظهير الأيسر الذي سدد على الطائر لتهز شباك أوبلاك

8' جوووووووووووووووول هدف أول من أتلتيكو مدريد عن طريق كاراسكو بعد تمريرة ضربت دفاع البلوجرانا نحو لويس سواريز الذي مررها عرضية للبلجيكي ليضع الضيوف في المقدمة

5' فرصة جديدة من برشلونة بدأها بيدري من الرواق الأيمن لعبها نحو فيران توريس الذي سدد بيسراه لكن مرت بجوار أوبلاك

3' أول محاولة من برشلونة بعد مخالفة لعبها ألفيش عرضية أخرجها الدفاع وأعادها دي يونج إلى ألبا الذي مرر طولية لكن جافي فشل في ترويض الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ تشافي هيرنانديز بالرسم الآتي:

الخطة 4-3-3

تير شتيجن

ألبا، بيكيه، أراوخو، داني ألفيس

بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

جافي، فيران توريس، أداما تراوري

تشكيل أتلتيكو مدريد

كما قرر دييجو سيميوني الاعتماد على الرسم الآتي:

الخطة 5-3-2

أوبلاك

فيرساليكو، سافيتش، خيمينيز، هيرموسو كاراسكو

دي باول، كوكي، ليمار

جواو فيليكس، لويس سواريز

👥 Our starting 1⃣1⃣! pic.twitter.com/K4ZMgCWyMH — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 6, 2022

أما أتلتيكو مدريد فيسعى لتحقيق الانتصار للحفاظ على مركز الرابع والاقتراب أكثر من ريال بيتيس صاحب المركز الثالث.

برشلونة يدخل اللقاء باحثًا عن الفوز ليتقدم في مركز الترتيب ويتواجد في المركز الرابع بفارق نقطتين عن ريال بيتيس صاحب المركز الثالث.

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 23 من الدوري الإسباني والتي تُقام على ملعب كامب نو بحضور جماهيري كبير.