ديل بوسكي: فالفيردي يمثل قيمة رائعة بعالم التدريب

المدرب المخضرم يشعر بالحزن لرحيل فالفيردي عن برشلونة

أعرب المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي، عن أسفه الشديد بعد إقالة إرنستو فالفيردي عن تدريب برشلونة، مشيداً بالمدير الفني السابق للفريق الكتالوني.

إدارة برشلونة أعلنت إقالة فالفيردي وقدوم كيكي سيتين بدلاً منه، بعد الإخفاقات المستمرة له، وكان آخرها الخروج من كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"لن أحكم على تصرفات إدارة برشلونة بكل تأكيد لكني أشعر بالدهشة بعد رحيل فالفيردي".

وأضاف:"حزين بعد إقالته لأن سلوكه كمدرب يمثل العديد من القيم الجيدة والنموذجية لباقي المدربين في أوروبا".

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وأما عن رأيه في حالة تقييم المدربين بشكل عام:"يتم القيام بالعديد من الدورات التدريبية في أماكن لم نكن معتدين على رؤيتها، وخاصة الكرة الإنجليزية، حيث يتمتع المدربون هناك بمصداقية أكبر من هنا".

جدير بالذكر أن فالفيردي حصل على الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي قبل رحيله عن برشلونة.