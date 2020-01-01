سواريز: الجميع يعشق نيمار وهل أرحل بسبب لاوتارو؟

المهاجم الأوروجوياني يتحدث عن مصيره في حالة قدوم نظيره الأرجنتيني

تحدث لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من محاولات النادي للتعاقد مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي.

برشلونة يحاول تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، باستهداف العديد من العناصر المميزة وعلى رأسهم نيمار ولاوتارو.

سواريز تحدث عن احتمالية قدوم الثنائي قائلاً:"لاوتارو يقدم مستويات رائعة في إيطاليا بعد قدومه من الأرجنتين، ويمثل إضافة كبيرة لأي فريق".

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وأما عن نيمار:"الجميع يدرك جودته والحب الذي يمتلكه النادي له وكذلك الجماهير وباقي اللاعبين، الأوضاع المالية الحالية للأندية تجعل الأمور صعبة ولكن لا تعلم ما سيحدث".

وعن قلقه من قدوم لاوتارو:"هو لاعب شاب وسيحتاج إلى خبرة بعض الناس بجانبه، ليس من السهل القدوم لبرشلونة في هذا السن، لذلك أمامه بعض الوقت للتأقلم، و بالنسبة لي سأظل متواجداً لمساعدة الفريق".

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المنافسة على دوري أبطال أوروبا بعد اقتراب ضياع الدوري:"يجب أن نكون مستعدين للقتال من أجل الفوز بالبطولة، التركيز يبدأ على نابولي بنسبة 100% وبعدها سنفكر في ما هو قادم".

يذكر أن برشلونة اقترب من خسارة لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، لابتعاده عن ريال مدريد المتصدر بـ4 نقاط، قبل جولتين من نهاية البطولة، بينما يلعب الشهر القادم ضد نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.