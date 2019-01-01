كيف كانت غرفة ملابس برشلونة بعد لقاء سلافيا براج؟

"بهذه الطريقة لن يفوز برشلونة أبدًا بالأبطال"

قضى لاعبو برشلونة ليلة صعبة بعد الفوز على سلافيا براج بهدفين لهدف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بسبب تراجع مستوى الفريق.

برشلونة فاز بشق الأنفس بهدفين لهدف في ظل تفوق واضح من لاعبي سلافيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن جميع اللاعبين في برشلونة كانوا غاضبين بعد اللقاء وكان ليونيل ميسي أول من وصل لغرفة الملابس ثم بيكيه ولويس سواريز.

مارك أندريه تيرشتيجن هو الوحيد الذي تحدث مع الصحافة بينما عبّر كل لاعب عن غضبه من النتائج حتى أن أحدهم قال إنّ بهذا المستوى لن يحقق برشلونة الأبطال خلال الموسم الحالي.

ولم يلتقى المدرب إيرنستو فالفيردي مع اللاعبين بل تجمعوا بمفردهم في غرفة الملابس باحثين عن سر تراجع الأداء بهذه الطريقة.

وبعد العودة إلى كتالونيا لم يجلس اللاعبين مع فالفيردي بل تواجدوا بالأمس، الخميس، في الصالة الرياضية كما حصلوا على الراحة يومي الجمعة والسبت.

وسوف يعود اللاعبين إلى التدريبات يوم الأحد استعدادًا لمباراة ريال بلد الوليد في الجولة 11 من الليجا.