رئيس الوزراء الإسباني يحسم موقفه من عودة النشاط

هل يعود الدوري الإسباني خلال شهر مايو؟

أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، على أمله في عودة كرة القدم من جديد في البلاد، بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

النشاط الرياضي توقف بشكل كامل في شهر مارس، بعد انتشار كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، أصاب ملايين الأشخاص منهم بعض الرياضيين.

الاجتماعات الأخيرة التي أجرتها أندية الدوري الإسباني مع الاتحاد المحلي الحكومة، أسفرت عن حصولها على الإذن بالعودة للتدريبات من جديد تمهيداً لاستئناف المسابقة.

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سانشيز قال عن هذا الشأن في مؤتمر صحفي له:"دعونا نأمل أن تعود كرة القدم قريباً، الأمر سيتم الاتفاق عليه بالتناقش بين الحكومة والاتحاد الإسباني".

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وأضاف:"الأندية لديهم بالفعل الإذن الخاص لبدء الدورات التدريبية الفردية والجماعية، وهذا ما سنراه خلال الأيام القادمة، سنواصل السعي نحو عودة النشاط، وسنتراجع لو رأينا أننا تسرعنا في هذه الخطوة".

يذكر أن الدوري الإسباني توقف عند الجولة السابعة والعشرين، بتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.