برشلونة يوجه أنظاره نحو نجم ليفركوزن بعد خسارة إريكسن

سعر اللاعب يعتبر المشكلة الأكبر أمام النادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

دخل صانع الألعاب الألماني كاي هافيرتز، ضمن اهتمامات نادي برشلونة خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

الدنماركي كريستيان إريكسن كان على رأس اهتمامات النادي الإسباني، لكن يبدو وأنه في الطريق نحو غريمه التقليدي ريال مدريد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ريال سيعرض 30 مليون يورو على توتنهام لشراء اللاعب في يناير، قبل 6 أشهر على نهاية عقده.

الأمر الذي دفع برشلونة للتفكير في ضم هافيرتز الذي بلغ مؤخراً عامه العشرين في يونيو الماضي.

برشلونة أرسل كشافيه لمتابعة نجم بايرليفركوزن أكثر من مرة، وهناك اقتناعاً كبيراً بقدراته وإمكانية تطوره في المستقبل.

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وتأتي المشكلة الأكبر أمام برشلونة في قيمة التعاقد مع اللاعب، وسط أنباء حول مطالبة ليفركوزن بالحصول على 100 مليون يورو للتخلي عن خدماته.