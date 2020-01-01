الدوري الإسباني يبدأ فحوصات كورونا على اللاعبين

النشاط يقترب من العودة في شهر مايو

بدأت الجهات المسؤولة في الدوري الإسباني، التحضير لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد توقفه في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

اجتماعات مكثفة بين الأندية واللجنة المنظمة لليجا والاتحاد الإسباني، شهدتها الفترة الماضية، من أجل الوقوف على شروط وضوابط عودة الحياة للملاعب مرة أخرى.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن اقتراب عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى خلال شهر مايو المقبل، مع خضوعهم لاختبارات كورونا بشكل منتظم.

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وأوضحت أن كل عامل وموظف ولاعب بأي نادي، سيخضع للاختبار بشكل دوري خلال تواجدهم بسياراتهم دون الحاجة للنزول من أجل الفحص قبل دخول المدينة الرياضية.

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واتفقت الأندية خلال الاجتماع الأخير لليجا، على بدء عملية الفحوصات يوم الثلاثاء القادم 28 إبريل، على جميع اللاعبين والموظفين الفنيين.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ58 نقطة بعد 27 جولة قبل التوقف، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.