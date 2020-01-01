الاتحاد الإسباني يضع 3 سيناريوهات لاستكمال الموسم

إصرار على عدم إلغاء الليجا لتجنب الخسائر المالية المتوقعة

تحاول اللجنة المنظمة للدوري الإسباني، مع الاتحاد المحلي لكرة القدم، إيجاد الطرق اللازمة من أجل استكمال الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة.

تفشي فيروس كورونا الواسع بمختلف أنحاء العالم، تسبب في توقف جميع الأنشطة بالمسابقات الأوربية، على رأسها الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن محاولات مستمرة لتخفيف الضربة المالية الهائلة التي ستعانيها كرة القدم، نتيجة التوقف القسري بسبب انتشار كورونا.

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وأوضحت أن الهدف الحالي الذي تسعى له اللجنة المنظمة لليجا، هو عودة الأندية مرة أخرى للتدريبات، تمهيداً لخوض ما تبقى من الموسم الحالي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، بالتعاون مع المنظمات الصحية.

وفي هذا الصدد تم وضع 3 سيناريوهات محتملة لاستئناف الموسم الحالي، من أجل الخروج بأقل خسائر ممكنة للأندية والاتحاد واللجنة المنظمة.

وجاء السيناريو الأول باللعب مرة أخرى في منتصف مايو وحتى 30 يونيو أو 15 يوليو إذا لم يكن هناك أي خيار آخر، مع احتمالية خوض المباريات بدون جمهور بالتوافق مع قرارات الفيفا.

وجاء المقترح الثاني بخوض المنافسات في شهر أغسطس وسبتمبر المقبل بعد تأجيل اليورو، مع إعادة جدولة الموسم التالي من المنافسات المحلية وضبط عقود اللاعبين.

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وأما السيناريو الأخير يعتبر هو الأكثر تطرفاً، باللعب مرة أخرى في سبتمبر، مع إجراء تعديلات جذرية على موسم 2020/2021 من أجل تأخير خسائر الموسم الحالي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليجا قبل التوقف بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني.