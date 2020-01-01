مخاوف في برشلونة بعد غياب نجمه عن التدريبات

اللاعب معرض للغياب

ساد التخوف في صفوف برشلونة بعد أن شهدت تدريبات الفريق الصباحية الجمعة تعرض لاعبه ومتوسط ميدانه أرتور ميلو للإصابة واحتمالية غيابه عن اللقاءات المقبلة.

ميلو عانى الموسم الجاري مع الإصابات والتي أبعدته عن تشكيل البلوجرانا لعدة أسابيع خلال النصف الأول للمنافسات محلياً وقارياً.

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وذكرت "موندو" أن اللاعب اشتكى من آلام على مستوى الكاحل الأيمن منعته من المشاركة في التدريب الصباحي مع بقية الفريق من الأساس.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لن يتم استدعائه لمباراة الفريق السبت أمام ريال سوسيداد لحساب الليجا، بانتظار اتضاح طبيعة الإصابة.

ميلو شارك في آخر لقاءات الفريق بالكلاسيكو الأحد الماضي، ولعب 80 دقيقة في الهزيمة بملعب "سانتياجو برنابيو" بهدفين نظيفين.

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وخاض البرازيلي 20 لقاءاً فقط بمختلفا المسابقات الموسم الجاري، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها لحساب بطولة الدوري.