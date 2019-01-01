روما يدخل في محادثات متقدمة لضم بارترا

الصفقة تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 مليون يورو

دخل نادي روما الإيطالي، في محادثات مكثفة مع نظيره الإسباني ريال بيتيس، من أجل مدافعه مارك بارترا.

روما يستعد لإطلاق سراح مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس، الذي أصبح على أعتاب الانضمام لنابولي.

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شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن وكيل بارترا متواجد حالياً في روما، من أجل مقابلة جيانلوكا بيتراشي مساء اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتفق الثنائي على تفاصيل انضمام المدافع الإسباني لتعويض رحيل مانولاس.

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الصفقة ستتراوع قيمتها حوالي 15 إلى 20 مليون يورو، لنقل مدافع برشلونة السابق للنادي الإيطالي.

جوردي كاردونير (نائب رئيس برشلونة): "نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، ولست متفاجئ من هذا الأمر فليس هناك مكان أفضل من برشلونة" 🗣️ pic.twitter.com/a015gE9fdZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً، يمتلك في رصيده أكثر من 150 مباراة مع برشلونة ودورتموند وبيتيس.