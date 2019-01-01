برشلونة يحسم مصير راكيتيتش

اللاعب خارج الحسابات الموسم الجاري

تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إسبانية أن برشلونة أصبح منفتحاً على فكرة بيع إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان الفريق، بعد تراجع دوره هذا الموسم.

وأصبح راكيتيتش جليساً دائماً على مقاعد البدلاء في ظل تفضيل المدرب إيرنستو فالفيردي ثلاثية أرتور- فرينكي دي يونج -سيرجي بوسكيتس.

وذكرت "آس" أن برشلونة لا يمانع انتقال راكيتيتش في انتقالات يناير المقبلة، خصوصأ وأن هناك حديث عن اهتمام من قبل إنتر.

وأوضح التقرير أن خروج الكرواتي من برشلونة ليس محسوماً بعد، وأن فالفيردي سيعطيه فرصة في الشهرين القادمين لإثبات نفسه.

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ويملك راكيتيتش عقداً مع البلوجرانا حتى يونيو 2021، وكان قد انضم لصفوف النادي في 2014.