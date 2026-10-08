بوادر أزمة جديدة مع برشلونة .. دي لا فوينتي ينقض اتفاقه مع لامين يامال

وكان دي لا فوينتي قد أكد قبل مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا أن أي لاعب دولي إسباني لن يلعب أكثر من 270 دقيقة. لكن يامال عاد في النهاية إلى برشلونة بعد أن لعب 281 دقيقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «آس». ولم يتم احتساب الوقت المحتسب بدل الضائع في هذا الرقم.

كان المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا هو اللاعب الدولي الإسباني الوحيد الذي شارك في التشكيلة الأساسية في جميع المباريات الأربع. تم استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا، لكن في ذلك الوقت كان دي لا فوينتي قد تجاوز الحد الذي حدده بنفسه بمقدار 11 دقيقة.

وهذا الأمر حساس بسبب الخلفية السابقة بين دي لا فوينتي وهانسي فليك. فقد انتقد مدرب برشلونة بشدة في سبتمبر 2025 يامال بعد أن عاد من المنتخب الإسباني وهو يعاني من ألم في الفخذ.

ووفقًا لفليك، لم يتمكن يامال من التدرب بشكل كافٍ خلال تلك الفترة، وتلقى مسكنات للألم حتى يتمكن من اللعب، حيث وقال الألماني: «لقد ذهب إلى المنتخب وهو يعاني من الألم. هذه ليست طريقة جيدة لرعاية اللاعبين»، كما اشتكى في ذلك الوقت من سوء التواصل مع الجهاز الفني الإسباني.

كان رد فعل دي لا فوينتي في البداية فاتراً للغاية. وقال المدرب الوطني: «لا أتذكر ما قاله فليك، ولا يهمني الأمر أيضاً». وبعد بضعة أيام، أضاف أن هذه الانتقادات فاجأته، لأن فليك كان هو نفسه مدرباً لمنتخب ألمانيا. ووفقاً لدي لا فوينتي، كان يتوقع «مزيداً من التعاطف» من زميله لهذا السبب.

وبدا أن العلاقة بينهما تتحسن تدريجيًا بعد ذلك، لكن وفقًا لصحيفة «آس»، فإن تجاوز الحد الزمني المتفق عليه قد يعيد إشعال الجدل القديم.



