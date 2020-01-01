برشلونة دون ميسي .. فريق منتصف جدول يحلم بالدوري الأوروبي

تعرف على وضع برشلونة في الموسم الجاري حال قمنا بطرح كل مساهمات ميسي من النتائج النهائية للفريق.

يمر فريق برشلونة بواحد من المواسم المتذبذبة بالنسبة له، وهو موسم على المستوى الرقمي ضمن الأسوأ للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا في السنوات الأخيرة.

لكن وبالرغم من سوء أرقام ميسي الواضحة في الموسم الجاري مقارنة ببقية المواسم السابقة التي أظهر فيها قائد الفريق أرقامًا خيالية في كل البطولات، نجد أن تأثير البرغوث زاد بشكل واضح على نتائج الفريق.

ميسي ساهم بشكل مباشر في حصول برشلونة على 25 نقطة إضافية في الدوري الإسباني لهذا الموسم وضعته على صدارة الترتيب بفارق طفيف مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد.

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وعلى مستوى الأبطال وبالرغم من الوضع السيئ بالفعل لبرشلونة في البطولة بدور المجموعات، إلا أن غياب ميسي كان سيجعل الأمور أكثر سوءًا بشكل واضح.

أنهى برشلونة دور المجموعات في المركز الأول بجدول الترتيب، برصيد 14 نقطة من أصل 18 متاحين في ذلك الدور، كان لميسي مساهمة في سبعة منهم بشكل مباشر، لو تم خصمهم لوجدنا الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة وكان سينتقل للدوري الأوروبي.

فكيف كان موسم برشلونة ليبدو لو لم يكن ميسي متواجدًا؟

مباريات غيرت مساهمة ميسي فيها النتيجة بالدوري

بصمة ميسي في مباريات الدوري ظهرت جلية في 13 مباراة أمام 12 خصم كانت الأمور ستختلف أمامهم بكل تأكيد لو لم يتواجد الأرجنتيني.

أبرز تلك الفرق هي فياريال وسيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وريال سوسيداد في الدور الأول والثاني وغرناطة في واحدة من أفضل نسخه منذ سنوات بل منذ عقود.

الخصم النتيجة هدف لميسي أسيست لميسي النتيجة دون ميسي فياريال فوز 2-1 - 1 تعادل 1-1 بلد الوليد فوز 5-1 2 2 تعادل 1-1 سيلتا فيجو فوز 4-1 3 - تعادل 1-1 ليجانيس فوز 2-1 - 1 تعادل 1-1 أتلتيكو مدريد فوز 1-0 1 - تعادل 0-0 ريال مايوركا فوز 5-2 3 - تعادل 2-2 ريال سوسيداد تعادل 2-2 - 1 هزيمة 1-2 غرناطة فوز 1-0 1 - تعادل 0-0 ليفانتي فوز 2-1 - 2 هزيمة 0-1 ريال بيتيس فوز 3-2 - 3 هزيمة 0-2 خيتافي فوز 2-1 - 1 تعادل 1-1 إيبار فوز 5-0 - 4 فوز 1-0 ريال سوسيداد فوز 1-0 1 - تعادل 0-0

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جدول ترتيب الليجا في غياب ميسي

كما رأينا من الجدول الماضي كيف أثر ميسي بشكل مباشر على هذا العدد الكبير من المباريات في الدوري، فماذا لو خصمنا تلك النقاط؟ كيف سيكون ترتيب برشلونة

*مباراة إيبار التي انتهت بخماسية لبرشلونة سجل ميسي رباعيته فيها أولًا قبل تسجيل أرتور للهدف الخامس، فهل كان البرازيلي ليسجل هذا الهدف حقًا لو كان إيبار يلعب في الدقائق الأخيرة بهدف انهاء اللقاء بالتعادل؟

مباريات غيرت مساهمة ميسي فيها النتيجة بدوري الأبطال

الترتيب الفريق النقاط 12 أوساسونا 34 13 برشلونة 33 14 ديبورتيفو ألافيس 32

مباريات غيرت مساهمة ميسي فيها النتيجة بدوري الأبطال

أما على مستوى دوري الأبطال فساهم ميسي بشكل مباشر في نجاح برشلونة بثلاث مباريات من أصل ستة لقاءات بدور المجموعات.

ميسي تسبب في الفوز على إنتر وسلافيا براج وبوروسيا دورتموند، ولولاه في المباراة الأخيرة لكان الفريق قد خسر المواجهة وخسر ثلاث نقاط معها.

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الخصم النتيجة هدف لميسي أسيست لميسي النتيجة دون ميسي إنتر فوز 2-1 - 1 تعادل 1-1 سلافيا براج فوز 2-1 1 - تعادل 1-1 بوروسيا دورتموند فوز 3-1 1 2 هزيمة 0-1

موقف برشلونة في جدول دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

غياب مساهمات ميسي في تلك المواجهات الثلاث كان ليجعل موقف برشلونة في غاية الحرج: