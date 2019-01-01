سواريز: الثقة سلاحي في مواجهة الانتقادات

الأوروجوياني يرد على الهجوم بثنائية في إنتر بدوري الأبطال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن سعادته بعد فوز فريقه 2/1 على إنتر بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

النجم الأوروجوياني أنقذ برشلونة بعد التأخر بهدف على ملعب كامب نو، بتسجيل ثنائية لأصحاب الأرض ضمنت لهم الثلاث نقاط.

وقال سواريز بعد المباراة:"كانت مواجهة إيجابية ساعدتنا على تصدر المجموعة، ندرك جيداً صعوبة دوري الأبطال ومبارياته".

وأضاف:"الخصم ضغط علينا جيداً في الشوط الأول، الاستراحة كانت فرصة لتصحيح الأخطاء وفقاً لتعليمات المدرب، لذلك حاولنا التحسن والضغط بشكل أفضل بالشوط الثاني".

وأما عن هدفه الأول:"الثقة بالنفس هي سلاحي في المواقف الصعبة، ودائماً أحاول التسجيل بأفضل شكل ممكن".

دي يونج: ميسي يعطيك الكرة والتعليمات معًا

كاسيميرو عن هازارد: كرة القدم تتمحور حول الأهداف

الانتقادات:"يجب أن نأخذ هذه الأمور بشكل إيجابي والحفاظ على قوتنا الذهنية".

جدير بالذكر أن الفوز وضع برشلونة بالمركز الثاني بـ4 نقاط، في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، بينما يأتي إنتر بنقطة وحيدة متساوياً مع سلافيا براج.