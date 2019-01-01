موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة التي ستقام ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا..

عمر خليل

يستعد ملعب إيدن آرينا بالعاصمة التشيكية براج لأن يفتح أبوابه يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 صفر 1441 هجريًا، ليستقبل مباراة سلافيا براج أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينها ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون هذه المباراة نُزهة لكتيبة إرنستو فالفيردي، ففريق سلافيا براج يُعد من الفرق القوية صاحبة الطموح رغم فوارق المستوى بينها وبين البرسا، وليس أدل على ذلك من أن الفريق التشيكي تمكن من خطف نقطة التعادل من إنتر رغم الفوارق التاريخية والفنية بينهما من قلب ملعب الجيوزيبي مياتزا، ليُحافظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني أو على أقل تقدير احتلال المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

في الوقت نفسه فإن برشلونة يعيش حالة جيدة بعد بداية متخبطة إلى حد كبير، فالبرسا عاد مجددًا إلى صدارة الدوري الإسباني بعدما انتصر على إيبار بثلاثة أهداف نظيفة في مقابل خسارة غريمه ريال مدريد من ريال مايوركا، إلى جانب عودة ليونيل ميسي بكامل قوته من جديد إلى الملاعب، ووجود حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل العملاق الكتلاني.

مايوركا يبقي برشلونة في الصدارة بفوز مثير على ريال مدريد

البرسا سيدخل مباراة سلافيا براج ولديه أربع نقاط جمعها من فوز على الإنتر بهدفين لهدف وتعادل سلبي مع بوروسيا دورتموند والذي أيضًا يتقاسم معه صدارة ترتيب المجموعة، في الوقت الذي يحتل فيه سلافيا براج المركز الثالث بنقطة واحدة من التعادل مع الإنتر والهزيمة من بوروسيا دورتموند.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة سلافيا براج ضد برشلونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة سلافيا براج ضد برشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة سلافيا براج - برشلونة إيدن آرينا الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سوف يفتقد برشلونة لخدمات عثمان ديمبلي فقط للإصابة، عدا ذلك فالجميع في مقدمتهم ليونيل ميسي جاهزون للمباراة.

بالرغم من البداية السيئة برشلونة أفضل من الموسم الماضي

ومن المتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي بطريقته المعتادة 4/3/3، بتواجد تير شتيجن في حراسة المرمى ومن أمامه سيميدو وبيكيه ولونجليه وألبا، مع تواجد الثنائي بوسكيتس وأرتور ودي يونج في منتصف الملعب، وثلاثي الرعب ميسي وسواريز وجريزمان في الهجوم

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - جوردي ألبا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتور

ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان

الغيابات والتشكيل المتوقع لسلافيا براج

لن يغيب عن سلافيا براج أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب تربيوفيسكي في مباراتهم ضد برشلونة.

سيبدأ مدرب الفريق التشيكي بالطريقة التي خاض بها مباراة بوروسيا دورتموند، والتي تضعه في المُنافسة داخل ملعبه مع المحافظة على الجانب الدفاعي، ومن المتوقع أن يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وبالأسماء الأتية:

التشكيل | 4-2-3-1