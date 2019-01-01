جوارديولا: التجديد لمانشستر سيتي لا يخصني وحدي

هل يستمر المدرب الإسباني مع الفريق الإنجليزي وسط كل شائعات رحيله؟

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لا يتعجل التفكير في التوقيع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي، مفضلاً التركيز على الموسم الحالي.

جوارديولا يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده مع سيتي، وسط أنباء حول تفكيره للرحيل والعودة مرة أخرى لناديه السابق برشلونة، لخلافة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

ورد الإسباني على موقفه من التجديد قائلاً:"أعتقد أن عام ونصف زمن طويل جداً في كرة القدم بالنسبة لأي مدرب، سنرى ما سيحدث في الوقت المناسب لاتخاذ القرار".

وأضاف:"تحدثت أكثر من مرة عن شعوري بالسعادة هنا، وبكل تأكيد أفضل الاستمرار والبقاء لأطول فترة ممكنة مع النادي".

وتابع:"ما قلته وأستمر في التأكيد عليه يخصني، ولكن يجب التأكد أيضاً عن بقائي هو الخيار الأفضل لمانشستر سيتي أيضاً".

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واستكمل:"وقتها سأكون قد أكملت 5 سنوات مع نادي واحد، وفي مثل هذه المسابقات والمنافسات المحتدمة مثل البريميرليج، يجب التأكد أن القرار مناسب للجميع، لذلك لا أشعر بالحاجة للتعجل الآن".

وتأتي تصريحات جوارديولا قبل مواجهة فريقه مع ليستر سيتي مساء اليوم الخميس، وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ35 نقطة، مقابل 39 للثعالب و49 لليفربول المتصدر.