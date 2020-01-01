ترينكاو : تمنيت انتقال ميسي إلى يوفنتوس لمجاورة رونالدو

لمن يميل الجناح البرتغالي؟ مواطنه أم زميله؟

أكد ترينكاو جناح نادي برشلونة الإسباني، أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي سيبقى مع النادي الكتالوني لفترة طويلة، كما تحدث عن الفارق بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميسي يدخل في العام الأخير من عقده مع برشلونة، وسط شكوك مستمرة حول مستقبل اللاعب وإمكانية رحيله بالمجان الصيف القادم.

ترينكاو قال في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"أعتقد أنه سيستمر معنا لفترة طويلة، أراه هادئًا في غرفة تبديل الملابس، وأؤمن جيدًا أننا سنستمتع بوجوده لسنوات".

المزيد من الفرق

وأما عن المقارنة بين رونالدو وميسي:"هما نوعان مختلفان من الكائنات الفضائية، بصفتي ألعب بقدمي اليسرى فأنا أحب ميسي، لكن رونالدو برتغالي مثلي ولاعب أسطوري، لذلك من الظلم بالنسبة لي أن أختار الأفضل".

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اللاعب البرتغالي الشاب كان يتابع الحديث المستمر عن مستقبل ميسي بشغف، ليؤكد أنه كان يتمنى انتقاله إلى يوفنتوس للعب بجوار رونالدو في حالة رحيله عن برشلونة.

وتابع ترينكاو:"بصفتي من محبي كرة القدم، عندما حدثت الفوضى الأخيرة، كنت أتمنى أن يذهب ليوفنتوس حتى نتمكن من رؤية الثنائي معًا ميسي ورونالدو بفريق واحد، لكن بالنسبة لي كلاعب بالفريق فأنا مؤمن أن مكان ميسي هو برشلونة فقط".

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يذكر أن صاحب الـ20 سنة شارك في 9 مباريات مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم، حيث لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن.