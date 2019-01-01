رسميًا | تاتا مارتينو المدير الفني الجديد للمكسيك

مدرب برشلونة السابق سيبدأ عمله قريبًا مع المكسيك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين تاتا مارتينو مديرًا فنيًا للمنتخب، بعدما كان المدرب الأرجنتيني قد أعلن في أكتوبر الماضي نيته عدم تجديد عقده مع أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وارتبط المدرب السابق لبرشلونة بتدريب المكسيك طويلًا، وبعد مفاوضات طويلة أعلن الاتحاد اليوم عن الأمر رسميًا لكن دون أن يُحدد مدة العقد، مع ترجيح الصحافة لامتداده حتى كأس العالم 2022 وربما أبعد.

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ويعد المنتخب المكسيكي من المنتخبات العريقة في العالم، وقد نجح في التأهل لنهائيات كأس العالم خلال النسخ السبعة الأخيرة ولكنه خرج منها جميعًا في دور الـ16، ولذا يتمنى الشعب المكسيكي أن ينجح المدرب صاحب الـ56 عامًا في قيادتهم لتجاوز عقدة "المباراة الخامسة" على حد وصفه.

وكان مارتينو قد تولى مهمة تدريب البارسا عام 2013 خلفًا لتيتو فيلانوفا، لكنه لم يمض مع الفريق سوى موسم واحد لم ينجح خلاله في الفوز بأي لقب سوى كأس السوبر الإسباني، وقد خسر لقب الليجا لصالح أتليتكو مدريد في الجولة الأخيرة من البطولة.