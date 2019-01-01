برشلونة وبوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20

برشلونة 0 × 0 بوروسيا دورتموند

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على الجانب الآخر فعلى الرغم من توصف بوروسيا دورتموند حتى الأن للمجموعة الرابع من دوري أبطال أوروبا، وإنتصارهم الرائع على الإنتر في الجولة السابقة من البطولة، إلا أن نتائجه المحلية لا تُبشر بخير إطلاقاً، حيث كاد يتلقى هزيمة كبيرة أمام بادربورن في اللقاء السابق بالدوري الالماني، بعدما هُزم بشكل قاسي على يد البافاري في الجولة التي سبقتها.

يتصدر البلاوجرانا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن البوروسيون، وأنتى اللقاء السابق الذي جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي بالأراضي الألمانية، وعلى الصعيد المحلي فقد نجح برشلونة بشق الأنفس أن ينتصر في المباراة السابقة أمام ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./