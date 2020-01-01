نوير: أشعر بالأسف تجاه ما حدث لشتيجن

هزيمة ثقيلة للفريق الكتالوني وحارسه الألماني

أكد مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، أنه يشعر بالأسى والحزن، تجاه ما حدث لمواطنه مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة.

بايرن أقصى برشلونة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه بنتيجة فاضحة 8/2، وسط حالة من الذهول والغضب لدى عشاق الفريق الكتالوني.

النتيجة أنهت موسم برشلونة تماماً بالخروج دون الحصول على أي بطولة، كما تعتبر الأسوأ للفريق منذ 1946.

المزيد من الفرق

وقال نوير بعد المباراة:"أشعر بالأسف تجاه شتيجن بسبب تلقيه هذا العدد من الأهداف، بكل تأكيد هناك سعادة بالفوز ولكن لا أحب رؤية زميلي في المنتخب الوطني بهذا الشكل".

وأضاف:"كان من الواضح في طريقة لعبنا، رغبتنا الدائمة في التقدم وتحقيق المزيد من أجل ضمان الفوز، مع إدراكنا لقوة برشلونة في الهجوم".

وتابع:"توقعنا قدرتنا على التسجيل أكثر من مرة، حاولنا جعل المباراة تسير نحو مرمى برشلونة بصورة أكبر ونجحنا في ذلك بشكل كبير".

وأما زميله جوشوا كيميتش فقد قال:"ما فعلناه كان قاسياً، حاولنا التركيز من الدقيقة الأولى والهجوم بشكل مستمر، النتيجة كبيرة، ولكن نريد المزيد، المهمة مستمرة".

بالأرقام .. أكبر خسارة لبرشلونة منذ 75 عامًا وتراجع الدوري الإسباني أوروبيًا

تحليل .. لأن فضيحة روما وليفربول لم تكن كافية يا برشلونة!

يذكر أن بايرن ميونخ ينتظر الفائز من مانشستر سيتي وليون، لتحديد الطرف الآخر للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي البطولة.