برشلونة يوجه أنظاره نحو ألابا

برشلونة يبحث عن ظهير أيسر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير عن وجود اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى لدفاعه.

ويملك برشلونة حالياً جوردي ألبا فقط بهذا المركز، واعتمد في بعض الأحيان على ميراندا من قطاع الشباب.

الحكومة الإسبانية تتحفظ على أموال نيمار المطلوبة من برشلونة

وأوضحت "موندو" أن الخيار الأول لبرشلونة هو ضم جونيو فيربو، ظهير ريال بيتيس، ولكن قيمته المرتفعة جعلته يبحث عن حلول أخرى.

ومن ضمن الحلول المذكورة هو ألابا الذي حتى الآن لم يجدد عقده مع بايرن ميونخ، والذي ينتهي في 2021.

توخيل يحاول إقناع ديمبيلي بالانضمام لباريس سان جيرمان

التقرير تحدث عن أن ألابا لا يريد تجديد عقده مع بايرن ميونخ، ومع وصول لوكاس هيرنانديز، قد يكون رحيله ممكناً هذا الصيف.

وكان بايرن ميونخ قد ضمن لوكاس هيرنانديز من صفوف أتلتيكو مدريد في الانتقالات الصيفية مقابل ما يقارب 85 مليون يورو.