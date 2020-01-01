نيمار: مستعد للعودة في أفضل صورة ممكنة

تدريبات مكثفة للنجم البرازيلي خلال الأسابيع الماضية

أكد نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يتدرب ويعمل بجد، من أجل العودة بكامل قوته، رغم الغموض الكبير حول استئناف كرة القدم من جديد.

الاتحاد الفرنسي قرر إلغاء بطولة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا، واحتساب باريس بطلاً للمسابقة باعتباره متصدر البطولة، كما تم إيقاف أن منافسة كروية محلية حتى شهر سبتمبر القادم.

دوري أبطال أوروبا يعتبر هو الأمل الوحيد لباريس للعودة للملاعب هذا الموسم، حيث تأهل الفريق لدور الثمانية، وسط محاولات من الاتحاد الأوروبي لاستئناف المسابقة في أغسطس.

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وقال نيمار عن موقفه الحالي:"هدفي هو الجاهزية عندما تأتي أي إشارة لعودة اللعبة من جديد، حتى أظهر في أفضل صورة ممكنة".

وأضاف:"أنا هنا أتدرب وأعمل بجد، بنفس الطريقة التي أظهر بها في التدريبات الجماعية للفريق، ولكن بالمزيد من التمارين الفردية لعدم وجود مباريات".

وتابع:"بكل تأكيد أفتقد المشاركة والروح التنافسية، ولكن ريكاردو روسا مدرب اللياقة الخاص بي، يساعدني ببرنامجه الخاص الذي أحاول اتباعه وتطبيقه بالحرف".

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يذكر أن صاحب الـ28 سنة ارتبط كثيراً بالرحيل عن باريس والعودة لبرشلونة في الصيف، لكن الأمور أصبحت غاية في الصعوبة على النادي الإسباني،لتحمل تكاليف شراء النجم البرازيلي، تزامناً مع الأزمة المالية الحالية.