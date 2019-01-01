حكم "الريمونتادا" يكشف أسوأ خطأ في مسيرته.. وهو ليس ما تتوقعه!

بطل الواقعة هو ماركو رويس.. وليس حتى في بوروسيا دورتموند.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

عاد الحكم الألماني دينيز أيتكين بالذاكرة إلى الليلة المثيرة للجدل في كامب نو، في الثامن من مارس 2017 بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

كانت تلك هي مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، التي انتهى ذهابها بفوز باريس 4-0، قبل أن يقلب الكتلان النتيجة 6-1 في العودة.

واعترف الحكم الذي أدار حوالي ألف مباراة أنها لم تكن مباراته المثالية، قائلاً في لقائه مع بيلد الألمانية:"أحياناً حين تتوقف لتحليل المباراة بعناية تكتشف بعض المواقف التي لحسن الحظ لم تكن نهايتها ارتكابك لخطأ فادح".

🇩🇪🇧🇷🇮🇹🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇦🇷🇵🇹🇳🇱اختر لاعب واحد من كل مركز pic.twitter.com/Pg383FjoWQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وبسؤاله عن أكبر خطأ له في مسيرته التحكيمية أجاب:"أتذكر أني لم أرَ ركلة جزاء لصالح ماركو رويس حين كان يلعب في بوروسيا مونشنجلادباخ، لقد خسروا المباراة وطاردني هذا الأمرلوقت طويل، ولكني تعلمت منه".

يذكر أن الحكم الذي اختير كأفضل حكم في ألمانيا، قد واجه اتهامات بمحاباة برشلونة في تلك المباراة الشهيرة.