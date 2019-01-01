برشلونة وباريس سان جيرمان يراقبان مدافع دورتموند

طلب كبير على اللاعب من كبار أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن رافائيل جيريرو، مدافع بوروسيا دورتموند، يحظى بمتابعة من قبل باريس سان جيرمان وبرشلونة.

الظهير الأيسر البرتغالي كان قد انضم في 2016 إلى دورتموند قادماً من لوريال بعد تألقه في أمم أوروبا مع بلاده.

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وأوضحت "بيلد" أن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، لا يزال معجباً باللاعب الذي تعاقد معه وقت تدريبه دورتموند.

الصحيفة الألمانية تحدثت عن عرض من بي إس جي لضم جيريرو مقابل 15 مليون يورو استغلالاً لانتهاء عقده في 2020.

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وكشفت الصحيفة أن ليس فقط بي إس جي من يتابع جيريرو، ولكن أيضاً برشلونة الذي يراه تدعيماً لمركز الظهير الأيسر.

وشارك جيريرو الموسم الماضي في 32 مباراة مع دورتموند وسجل ستة أهداف وصنع مثلها.