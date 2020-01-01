الكشف عن تبرعات سرية لنيمار في الحرب على كورونا

خطوة رائعة من المهاجم البرازيلي لمساندة المؤسسات الخيرية

انضم المهاجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، لقائمة طويلة من اللاعبين على مستوى العالم، في جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا.

الفيروس المميت انتشر بشكل واسع في مختلف البلدان، وتسبب في توقف معظم الأنشطة على رأسها المسابقات الكروية منذ بضعة أسابيع.

نيمار قرر التبرع بمبلغ 5 مليون ريال برازيلي لمؤسسات خيرية لمقاومة كورونا، وهو ما يعادل مبلغ 775 ألف جنيه استرليني.

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وقرر البرازيلي تقسيم هذا المبلغ على اليونيسف وجمعية أخرى في بلده البرازيل، للمساعدة خلال الحرب الدائرة بين مختلف المؤسسات مع الوباء المنتشر.

اللاعب لم يعلن عن اسمه عند التبرع، ولكن قناة "SBT" البرازيلي هي من كشفت عن قيام نيمار بهذه المساهمة السرية منه.

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وقالت القناة:"هو فضل عدم التصريح بشكل علني عن هذه التبرعات، لذلك علينا إخبار الجميع بهذا العمل الرائع منه".

وينضم بذلك صاحب الـ28 سنة للعديد من النجوم المتبرعين حول العالم، أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.