رئيس خيتافي يرحب برحيل مهاجمه إلى برشلونة

كشف أيضاً عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب

اعترف أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني، بعدم ممانعته بيع مهاجم الفريق أنخيل رودريجير إلى برشلونة، وسط اهتمام كبير من النادي الكتالوني بضمه.

برشلونة يبحث عن لاعب جديد في مركز المهاجم، بعد إصابة لويس سواريز وغيابه عن صفوف الفريق حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

الأمور زادت تعقيداً على المدرب كيكي سيتين، بعد إصابة عثمان ديمبيلي مرة أخرى، وإجراء عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

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ومن جانبه قال رئيس خيتافي في تصريحات صحفية:"لا توجد مشكلة فيما يخص الشرط الجزائي في عقد اللاعب معنا".

وأضاف:"لا يمكنني إنكار اهتمام نادي كبير بحجم برشلونة بلاعب كبير ساعدنا في العديد من الأوقات الحرجة بمستوياته المميزة، قيمة الشرط الجزائي 10 مليون يورو".

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وتتيح لوائح الاتحاد الإسباني لأي نادي بالتعاقد مع أي لاعب من داخل الليجا حتى بعد إغلاق سوق انتقالات يناير، في حالة تعرض أحد لاعبيه لإصابة طويلة مماثلة لما يمر به برشلونة مع ديمبيلي.

يذكر أن رودريجيز يبلغ من العمر 32 سنة، ونجح في تسجيل 9 أهداف مع خيتافي في الليجا هذا الموسم، ويلعب بصفوف الفريق منذ 2017.