الاتحاد الإسباني ينصف برشلونة في أزمته مع فيدال

فيدال حاول مقاضاة برشلونة فارتدت عليه

أيد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موقف نادي برشلونة الإسباني، من شكوى لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، بالحصول على مكافأة 2.4 مليون يورو لم يتم دفعها له الموسم الماضي.

برشلونةتلقى مفاجأة كبيرة من لاعبه الأيام القليلة الماضية، بمطالب اللاعب الصادمة، معتبراً هذا التصرف خطوة واضحة لمحاولة الرحيل عن الفريق في يناير القادم.

فيدال حصل على مكافأة الموسم الماضي قدرها 1.4 مليون يورو، لكنه يطالب بمكافأة تصل إلى 4.097 مليون يورو بعد ما حققه الفريق على المستوى المحلي والأوروبي.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أنّ اللجنة المختصة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت مطالب فيدال وقررت عدم تصعيد قضيته للمحكمة مؤكدة أنّ اللاعب حصل على جميع مستحقاته المالية المقررة في عقده.

وأوضحت أنّ عقد اللاعب لا ينص على منحه نصف الحوافز حال مشاركته في 30% فقط من دقائق اللاعب ولكن لابد أن يشارك في 60%.

اللجنة القانونية في النادي الكتالوني نفت بصورة واضحة عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية مشككة في أن السبب وراء قراره يرجع لبدء سوق الانتقالات الشتوية ورغبته في الرحيل.

وكان مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي قد نفى تأثره بالأزمة بين فيدال وإدارة النادي مؤكدًا أنّ هذا النزاع لن يؤثر على اللاعب رياضيًا.

ويأتي هذا النزاع على خلفية مطالب فيدال بالرحيل لصفوف إنتر الإيطاليبالميركاتو الشتوي، والذي يرفضه برشلونة بسبب العرض الضعيف بـ12 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من الخلافات بين الطرفين، قد تؤدي لرحيل فيدال الذي اشتكى أكثر من مرة لعدم شعوره بالأهمية الكافية داخل الفريق مع المدرب إرنستو فالفيردي.