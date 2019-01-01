"تسونامي الديمقراطية" تكشف: لاعبو وإدارة برشلونة تؤيد أفكارنا

مظاهرات 18 ديسمبر لن تتوقف في كتالونيا

أكدت مجموعة "تسونامي" الديمقراطية استمرار خطتها الاحتجاجية في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبلة مؤكدة أنّ ما سيقومون به يُمكن متابعته عبر شاشات التلفاز.

"تسونامي" أعلنت القيام بمظاهرات يوم الكلاسيكو للمطالبة بالاستقلال عن المملكة الإسبانية بينما أكد الأمن عدم وجود أي أزمة في خوض اللقاء وقدرته على السيطرة على الوضع.

وقال المتحدث باسم المجموعة في حوار مع القناة الثالثة الكتالونية إنّ الهدف من التظاهر في هذا اليوم هو نقل رسالة للعالم بمطالبهم ولذلك يمكن متابعة الأحداث عبر التلفاز.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أنّ المجموعة سوف ترفع شعارات سياسية في المدرجات تقول "إسبانيا، يجب أن نجلس ونتحدث" وأن إدارة برشلونة وافقت على وجود اللافتات في المدرجات ولكن رفضت وجودها داخل أرض الملعب.

وأوضحت المجموعة أنّ هناك عدد من اللاعبين مؤيدين لأفكارهم مثل سيرجي روبيرتو كما أن الإدارة والعاملين بالنادي يتفهمون تمامًا رغبتهم في إيصال الفكرة.

وفي حال تسببت مظاهرات "تسونامي" في تأخير وصول أحد الفريقين إلى الملعب فقد يتم إلغاء المباراة واعتبار برشلونة خاسرًا، كما قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى غلق "كامب نو" لمدة عامين.

جدير بالذكر أنّ الكلاسيكو كان مقررًا يوم 26 أكتوبر ولكن تم تأجيله إلى 18 ديسمبر لأسباب أمنية.